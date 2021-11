Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Tageseinrichtung - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen dem 29.10.2021 und 04.11.2021 wurde in eine zukünftige Tageseinrichtung in der Friedrichstraße eingebrochen und mehrere Stromzähler, Kupferkabel, Sicherungen und zwei Heizkörper entwendet. Bei der Tatausführung wurde erheblicher Sachschaden verursacht. Am 05.11.2021 konnten in einem Mehrfamilienhaus in Gotha zwei der entwendeten Stromzähler aufgefunden werden. Diese waren hier montiert und ihn Betrieb genommen. Eine anschließende Durchsuchung führte zum weiteren Auffinden von Diebesgut. Durch die Polizei Gotha konnten die mutmaßlichen Täter namhaft gemacht werden. Es handelt sich dabei um vier polizeibekannte Personen im Alter zwischen 28 und 36 Jahre. Der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl und Entziehung elektrischer Energie gegen das Quartett aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0259618/2021.(sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell