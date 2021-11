Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.11.2021 zu Samstag, 06.11.2021 besprühten Unbekannte in der Borngasse eine Hausfassade sowie mehrere Stromverteilerkästen und verursachten so einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0260152/2021. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell