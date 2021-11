Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Drogeneinfluss

Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, den 05.11.2021, konnten durch die Polizei Gotha mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, welche unter Drogeneinfluss standen. Ein Fahrer eines Audi A3 wurde in der Böhnerstraße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der beim 31-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Selbiges wurde in Laucha bei einem 15-jährigen Simsonfahrer festgestellt. Mit allen Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrer wurde eingeleitet. (sus)

