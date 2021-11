Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Drei Gleichen/Cobstädt - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, 05.11.2021 zwischen 12.15 Uhr und 14.50 Uhr kam es in der Rettbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Opel einer 35-Jährigen zusammen und fuhr anschließen pflichtwidrig weg. An dem Astra entstand 2000 Euro Sachenschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0259764/2021 entgegen. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell