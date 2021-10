Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Antisemitismus im Halloweenkostüm

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend fand erneut eine Veranstaltung zum Gedenken der jüdischen Synagoge an der Gedenkstätte "Alte Synagoge" statt. Gegen 23.15 Uhr zog eine vierköpfige verkleidete Personengruppe an der nahegelegenen Gartenstraße an besagter Veranstaltung vorbei. Eine als Nonne verkleidete Person sowie eine Person mit einer sogenannten Schnabelmaske zeigten beim Vorbeigehen den "Hitlergruß" in Richtung der Veranstaltung. Die Personengruppe entfernte sich anschließend unentdeckt über die Pfortenstraße in Richtung Innenstadt. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich dringend unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0254393 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell