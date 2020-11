Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Untergruppenbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ein Unbekannter brach am Montag zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung in der Untergruppenbacher Schubertstraße ein und entwendete dort mehrere Schmuckgegenstände. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über die Balkontüre Zugang zu der Erdgeschosswohnung einer 41-Jährigen und entwendete dort mehrere Schmuckgegenstände. Anschließend konnte der Täter unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 bei der Polizei Weinsberg zu melden.

Neckarsulm: 30.000 Euro Sachschaden nach Gebäudebrand

Zu einem Wohnungsbrand kam es am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr im Vogelsang in Neckarsulm. Ein 29-Jähriger schlief im Dachgeschoss, als dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Der Mann konnte durch seinen Bruder aus dem Zimmer gerettet werden, er wurde durch die Flammen schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Neckarsulm aufgenommen.

Heilbronn: Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt war vermutlich der Auslöser eines Brandes in der Christophstraße in Heilbronn am Dienstag gegen 09.30 Uhr. Ein geparkter Motorroller war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen. Der Brand schlug auf ein Mehrfamilienhaus und auf ein geparktes Auto über und verursachte einen Sachschaden von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Brandermittlungen hat das Polizeirevier Heilbronn übernommen.

