Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandstiftung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag Abend gegen 21.40 Uhr meldete eine Passantin bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Gotha einen brennenden Papiercontainer in der Werner-Sylten-Straße. Die herbeigerufenen Kameraden der Feuerwehr Gotha konnten den Brand kurze Zeit später löschen. Die Polizei geht von einer vorsätzlich begangenen Tat aus und hat dementsprechend die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0254353/2021 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell