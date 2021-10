Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Gotha, Erfurt, Weimar (ots)

Am 19.08.2020, gegen 15.30 Uhr betraten drei unbekannte Täter ein Einzelhandelsgeschäft in der Schubertstraße. Dort veränderten sie die Barcodes eine E-Scooters, um ihn an der Kasse für einen geringeren Preis zu erwerben. Die Kassiererin bemerkte den Betrugsversuch und in der Folge flüchteten die Täter. Es entstand also kein Schaden. Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die gleichen Personen offenbar in Erfurt und in Weimar auf diese betrügerische Weise zwei E-Scooter erlangten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0192964/2020) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (db)

