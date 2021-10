Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schafe führen zu Polizeieinsatz

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine Herde Schafe beschäftigte heute Nacht die Gothaer Polizei kurzzeitig. Eine Autofahrerin informierte die Beamten, dass sich zwischen Schwabhausen und dem Abzweig nach Hohenkirchen freilaufende Schafe unmittelbar an Bundesstraße bewegen sollen. Die Polizisten fuhren zum Einsatzort und tatsächlich bewahrheitete sich die Mitteilung. Ungefähr 25 Tiere hielten sich unmittelbar an der Straße auf, eine Einzäunung war an dieser Stelle nicht vorhanden. Nach kurzer Recherche konnte der Verantwortliche erreicht werden. Er kümmerte letztlich um die Sicherung. Dank der Zeugin konnte in diesem Fall eine mögliche Gefahrenlage zügig verhindert werden. (db)

