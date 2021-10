Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei stoppte gestern Nachmittag, gegen 16.30 Uhr einen 25 Jahre alten Fahrer eines Opel in der Schumannstraße. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Für einen 22-Jährigen, der ebenfalls mit einem Opel unterwegs war, endete die Fahrt gestern Abend, kurz vor 20.00 Uhr in der Seebergstraße. Auch hier ergab ein Test den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Cannabis. In beiden Fällen folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. (db)

