Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Lottogeschäft

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 23. Oktober (Freitag), gegen 18.20 Uhr, betrat ein unbekannter Mann ein Lottogeschäft an der Straße Am Wasserturm und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Als die Angestellte seiner Aufforderung nicht unmittelbar nachkam, ging der Täter selbst hinter die Theke, griff in die Kasse und erbeutete eine unbekannte Menge Geldscheine. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Ein Zeuge versuchte, den Täter festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete anschließend über den Parkplatz in Richtung Waldgebiet Heidberg. Die Angestellte des Geschäftes beschrieb den Täter als männlich, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, braun gebrannt, bekleidet mit schwarzer, knielanger Winterjacke mit Pelzkragen, grauem Kapuzenpullover sowie Mundschutz. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg sucht im Zuge der Ermittlungen nach weiteren Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den flüchtenden Täter gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können. Die werden gebeten sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

