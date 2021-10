Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen PKW und LKW

Ichtershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, kurz nach 14.30 Uhr ereignete sich in der Friedensallee ein Verkehrsunfall. Im Bereich der Einmündung zur Erfurter Straße kam es zur Kollision zwischen einem LKW, den ein 64-Jähriger lenkte und einem Skoda mit einem 37 Jahre alten Mann am Steuer. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell