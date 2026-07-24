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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Futter- und Spendenautomat aufgebrochen

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch (22.07.2026), 15:00 Uhr, und Donnerstag (23.07.2026), 08:00 Uhr, einen Futter- und Spendenautomaten am Tiergehege in Waldhaus.

Mit einem bislang unbekannten Werkzeug schnitten die Täter den Automaten auf, um an die darin befindlichen Einnahmen zu gelangen. Da die Geldkassette bereits am Vortag geleert worden war, entstand kein Beuteschaden.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tiergeheges bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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