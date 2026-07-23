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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs (0184405/2026)

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag (22.07.2026) gegen 15:30 Uhr einen 31-jährigen serbischen Autofahrer in der Gagarinstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille.

Bei der anschließenden Überprüfung des vorgelegten Führerscheins stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des gefälschten Dokuments. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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