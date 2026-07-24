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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Streit eskaliert - Schlagring sichergestellt (0185520/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Donnerstagabend (23.07.2026) kam es gegen 21:30 Uhr in der Luckaer Straße in der Nähe des Klärwerks zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Männern. Im Verlauf eines Streits brachte ein 50-jähriger Mann seinen 42-jährigen Kontrahenten zu Boden, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten bei dem alkoholisierten 42-Jährigen (2,58 Promille) einen verbotenen Schlagring fest und beschlagnahmten diesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schlagring bei der Auseinandersetzung nicht eingesetzt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem wird wegen der Körperverletzung ermittelt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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