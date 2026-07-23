Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Werkzeug aus Keller gestohlen (0183888/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag (21.07.2026) und Mittwochmorgen (22.07.2026) Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße.

Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Kellerabteile, indem sie die Vorhängebleche aufschnitten. Aus einem der Keller entwendeten die Täter eine Schlagbohrmaschine. Deren Wert liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Zudem entstand Sachschaden an den Kellerabteilen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell