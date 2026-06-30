Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verbotenen Böller bei Einlasskontrolle aufgefunden (0162098/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen einer Einlasskontrolle am Amtsgericht Gera stellten Mitarbeiter der Wache am Montag (29.06.2026) gegen 13:35 Uhr bei einem 20-jährigen Mann einen sogenannten "DumBum"-Böller ohne erforderliches Prüfzeichen fest. Die Polizei wurde verständigt und stellte den pyrotechnischen Gegenstand sicher.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. (KB)

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