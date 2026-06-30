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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht (0162526/2026)

Altenburg (ots)

Starkenberg/Rositz: Ein 38-jähriger Mann muss sich nach einem Verkehrsunfall am Montagabend (29.06.2026) unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann unbefugt die Fahrzeugschlüssel eines PKWs und fuhr mit diesem im öffentlichen Straßenverkehr. Gegen 20:15 Uhr kam es an einer Baustellenampel auf der B180 bei Rositz beim Zurücksetzen zu einem Zusammenstoß mit einem wartenden Fahrzeugen. Anschließend verließ der Fahrer zunächst die Unfallstelle, kehrte jedoch während der polizeilichen Unfallaufnahme wieder zurück.

Der 38-jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab an, nachdem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Er verweigert einen Atemalkoholtest.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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