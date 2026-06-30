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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Hakenkreuze an Haltestelle angebracht (0162182/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter beschmierten am Montag (29.06.2026) ein Haltestellenhäuschen im Grünen Weg mit mehreren etwa 20 x 20 Zentimeter großen Hakenkreuzen. Die Schmierereien wurden gegen 14:05 Uhr festgestellt und unverzüglich unkenntlich gemacht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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