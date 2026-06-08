Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Firmengebäude scheitert - Täter flüchten (0140629/2026)

Gera (ots)

Gera. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagvormittag (07.06.2026) in ein Firmengelände in der Straße Fasaneninsel einzubrechen. Gegen 11:20 Uhr wurden die vermummten Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit Brecheisen eine Tür zu einer Lagerhalle einer Kompressoren-Firma aufhebeln wollten.

Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Gesamtschaden im höheren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Gera zu melden. (KB)

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