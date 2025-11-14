Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

Gera (ots)

Seit Mittwoch, den 12.11.2025 gegen 07:00 Uhr wird der 15 jährige Herr S. Niazai (afghanisch) aus 07545 Gera vermisst. Der Vermisste war am Mittwochfrüh auf dem Weg zur Schule, wo er jedoch nie ankam. Bei einer letztmaligen Ortung am Donnerstagvormittag konnte Herr Niazai im Bereich Umland von München festgestellt werden. Er wird als schlank, jugendlich und gepflegt beschrieben, ist ca. 160 cm und wiegt um die 55 kg. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißem Label "NOFS". Er hat eine schwarze Kurzhaarfrisur, welche seitlich rasiert ist mit längerem Pony. Aufgrund fehlender weiterer Anhaltspunkte zum Aufenthalt der Person wird die Öffentlichkeit gebeten, bei etwaigen Feststellungen des Vermissten umgehend die Polizei Gera unter der Tel. 0365 829 1224 mit Bezug 295959/2025 zu verständigen. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell