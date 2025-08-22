Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots)

Gera/Hohenleuben. Seit dem 21.08.2025 wird der 14-jährige Marius Miguel Ziese vermisst. Er verließ am Morgen seine Wohnanschrift in der Kinder- und Jugendeinrichtung Hohenleuben, um nach Gera zur Schule zu gehen. Er besuchte an dem Morgen noch seine Mutter in der Georg-Büchner-Straße in Gera und verabschiedete sich auch hier unter der Angabe zur Schule zu gehen. Dort war er gestern allerdings nicht anwesend. Als er gegen 21:00 Uhr noch immer nicht in das Kinderwohnheim zurückgekehrt war, erging eine Vermisstenmeldung an die Polizei. Marius ist schlank, 1,75m groß, wiegt etwa 70kg und hat kurze, blonde Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Hose und einen schwarzen Pullover. Allerdings nahm er einen Großteil seiner Kleidung und persönlichen Gegenstände aus der Kindereinrichtung mit, wie inzwischen erhoben werden konnte. Die Polizei Gera führt seit gestern Fahndungsmaßnahmen durch, die allerdings noch nicht zum Auffinden des Marius geführt haben und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den 14-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem möglichen Aufenthalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gera unter Telefon 0365 / 8234-1465 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DL)

