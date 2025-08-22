PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

LPI-G: 14-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Gera (ots)

Gera/Hohenleuben. Seit dem 21.08.2025 wird der 14-jährige Marius Miguel Ziese vermisst. Er verließ am Morgen seine Wohnanschrift in der Kinder- und Jugendeinrichtung Hohenleuben, um nach Gera zur Schule zu gehen. Er besuchte an dem Morgen noch seine Mutter in der Georg-Büchner-Straße in Gera und verabschiedete sich auch hier unter der Angabe zur Schule zu gehen. Dort war er gestern allerdings nicht anwesend. Als er gegen 21:00 Uhr noch immer nicht in das Kinderwohnheim zurückgekehrt war, erging eine Vermisstenmeldung an die Polizei. Marius ist schlank, 1,75m groß, wiegt etwa 70kg und hat kurze, blonde Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Hose und einen schwarzen Pullover. Allerdings nahm er einen Großteil seiner Kleidung und persönlichen Gegenstände aus der Kindereinrichtung mit, wie inzwischen erhoben werden konnte. Die Polizei Gera führt seit gestern Fahndungsmaßnahmen durch, die allerdings noch nicht zum Auffinden des Marius geführt haben und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den 14-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem möglichen Aufenthalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gera unter Telefon 0365 / 8234-1465 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 01:59

    LPI-G: Glimpflicher Balkonbrand

    Gera (ots) - Am Donnerstag gegen 23:40 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über einen Balkonbrand im Geraer Stadtteil Lusan. Sofort rückten über 45 Kameraden der Feuerwehr und mehrere Rettungswagen aus. Die Geraer Polizei entsendete ebenfalls Streifenwagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits ein Großteil der Anwohner sowie alle Mieter der betreffenden Wohnung vor das Haus begeben. Ein Balkon brannte im 3. Obergeschoss des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:43

    LPI-G: Täter auf frischer Tat ertappt

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.08.2025 gegen 21:15 Uhr drang ein 68-jähriger Deutscher in das Firmengelände eines Armeehandels in Zeulenroda ein und entwendete aus einer Lagerhalle ein Paar Armeestiefel. Der 41-jähirge Firmeninhaber (deutsch) war zufällig noch auf dem Firmengelände, bemerkte den Einbrecher und stellte diesen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vorläufig fest, da er keinerlei Angaben zu ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:41

    LPI-G: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Mopedfahrer

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.08.2025 gegen 19:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schopperstraße und Alleestraße in Zeulenroda zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Unfall verletzte sich der 11-jährige leicht. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei noch, da Beide angaben, zum Unfallzeitpunkt die Kreuzung bei grünem Lichtzeichen befahren zu haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren