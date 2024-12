LPI-G: Unter Cannabis über die rote Ampel

Greiz (ots) - Weida: Eine bislang unbekannte Diebin nutzte am gestrigen Tag (28.11.2024) die Gutmütigkeit einer Seniorin aus Weida aus, sodass die Greizer Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Demnach hielt sich die Geschädigte am 28.11.204, gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in den Nonnenfeldern auf. Die Täterin verwickelte die Dame schließlich in ein Gespräch, wobei sie offenbar einen kurzen Moment der ...

