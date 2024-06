LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gera (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch (26.06.2024), 06.30 Uhr bis Freitag (28.06.2024), 06.30 Uhr einen Unterstand für einen Rollator in der A.-S.-Makarenko-Straße in Gera auf und entwendeten diesen daraus. Die Beamten der Geraer Polizei sicherten am Tatort Spuren und leiteten die Ermittlungen zum Geschehen ein. Im Zuge dieser werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich unter der Rufnummer tel.: 0365 829-0 zu melden. ...

