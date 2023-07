Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch im Tierpark

Gera (ots)

Gera: Am 08.07.2023 wurde bekannt, dass in den Kiosk des Geraer Tierparks eingebrochen wurde. Unbekannte Täter warfen in der vergangenen Nacht mit einem Stein die Scheibe des Kiosks ein und erlangten auf diese Weise unberechtigt Zugang. Es wurden Lebensmittel entwendet und eine Kühltruhe geöffnet, es entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Die Polizei in Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JC)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell