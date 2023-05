Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit endet im polizeilichen Gewahrsam

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Wegen einer lauten Feierlichkeit in der Alleestraße fühlte sich ein 45-Jähriger am 30.04.2023 gegen 21:35 Uhr gestört, so dass er diese folglich aufsuchte. Dabei geriet er mit einem Feiernden (52) zunächst in einen verbalen Disput. In dessen Verlauf schlug der 45-Jährige dem Geschädigten zunächst in das Gesicht. Folgend hetzte er seinen Hund auf den Mann. Dieser wurde in beide Oberschenkel gebissen und hierdurch verletzt. Ein Rettungswagen kam zur Behandlung zum Einsatz. Hinzugerufene Beamte begleiteten den Täter zunächst an seine Wohnanschrift, um dessen Identität zweifelsfrei zu klären. Hierbei versuchte er sich aus den Griffen der Beamten zu lösen, was unterbunden wurde. Auf Grund seiner anhaltenden Aggressivität erfolgte schließlich die Gewahrsamnahme. Aber auch in der Polizeidienststelle verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und beleidigte fortwährend die Polizeibeamten. Er muss sich nun für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. polizeilichen Maßnahme erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen, die Polizisten blieben unverletzt. (TL)

