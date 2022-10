Polizei Essen

POL-E: Essen: Verdächtiger mit gestohlenem Kennzeichen geblitzt - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid/45136 E.-Bergerhausen: Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Kennzeichen-Dieb. In der Zeit vom 2. März, 23.50 Uhr, bis zum 3. März, 15 Uhr, wurde auf der Isenbergstraße in Rüttenscheid das vordere Kennzeichen eines Ford Focus entwendet. Am 12. April wurde ein Auto mit dem gestohlenen Kennzeichen auf der Ruhrallee wegen zu hoher Geschwindigkeit geblitzt. Mit diesem Blitzer-Foto sucht die Polizei nun nach dem Fahrer und mutmaßlichen Kennzeichen-Dieb.

Das Bild kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/89471

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell