Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fußgängerin

Altenburg (ots)

Die Polizei Altenburg kam heute (11.01.2023) gegen 13:30 Uhr wegen einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin zum Einsatz. Die 71-jährige Passantin überquerte eine Ampel in der Leipziger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte sie dabei ein Lkw-Fahrer, die Dame stürzte und geriet unter den Lkw. Ein Rettungshubschrauber kam zur Behandlung zum Einsatz. Die Verletzte wurde anschließend in ein Klinikum transportiert. Die Absperrmaßnahmen in Folge des Unfalls verursachten starke Verkehrsbeeinträchtigungen. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell