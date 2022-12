LPI-G: Sachbeschädigung unter Alkohol

Greiz (ots) - In der vergangenen Nacht (22.12. bis 23.12.2022) schlugen bislang unbekannte Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Tabak-Geschäfts in der Marienstraße. Aus der Auslage entnahmen sie mehrere Dummys von E-Zigaretten und flüchteten. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

