Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am Donnerstag, dem 22.12.2022, gegen 15:30 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrer eines Pkw VW die Landstraße 1086 von Mohlsdorf nach Greiz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links ab und streifte einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw BMW. Unmittelbar darauf kam der VW-Fahrer wieder nach links und kollidierte dabei frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw BMW. Der VW wurde von der Straße geschleudert und blieb im rechten Straßengraben stehen. Durch den Unfall wurden der VW-Fahrer sowie der 52-jährige Fahrer des letzten Pkw BMW verletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

