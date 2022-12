Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind von Pkw erfasst

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 21.12.2022, um 16:40 Uhr, befuhr die 70-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Altenburger Straße als ein 9-jähriges Kind, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fahrerin des Pkw VW konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Kind. Dieses wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Altenburg nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen.

