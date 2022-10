LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Seelingstädt

Gera (ots) - Am 29.10.2022 kam es gegen 20:10 Uhr in der Listnerstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Starke Rauchentwicklung deutete nach ersten Erkenntnissen auf einen Wohnungsbrand hin. Im Laufe der Löscharbeiten und Ermittlungen wurde dann bekannt, dass ein Ehepaar ihren Ofen falsch befeuerte und die glühende Asche in einen Plastikeimer schüttete. Dieser fing Feuer, was durch den Wohnungsmieter mittels ...

mehr