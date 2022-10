LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Altenburg (ots) - Schmölln: Zum Auffahrunfall zwischen einem Kleinroller (Fahrerin 71) und einem Pkw Ford (Fahrerin 45) kam es gestern Mittag (13.10.2022), gegen 13:30 Uhr, in der Bergstraße. Die 71-Jährige Fahrerin des Rollers wurde hierbei leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

mehr