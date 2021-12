Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Feuer im Kessel

Am Dienstag verhinderte die Feuerwehr in Donzdorf Schlimmeres.

Gegen 21.45 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines Schuppens im Lautergarten. Dort gestaltete sich das Bild zum Glück etwas anders: In dem Schuppen kochten Kartoffeln auf einem Herd. Weil jemand wohl vergessen hatte, fing der Inhalt im Kessel zu brennen an. Dies erzeugte viel Rauch, der einen Brand vermuten ließ. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer ausbreiten konnte, so dass niemand zu Schaden kam. Am Schuppen entstand nach ersten Informationen kein Schaden.

