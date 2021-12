Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Diebe stehlen Spenden

Das Geld einer Spendenbox hatten Diebe am Dienstag in Göppingen im Visier.

Ulm (ots)

Zwei Männer kamen kurz vor 16 Uhr in ein Geschäft in der Poststraße, schilderte die Inhaberin später der Polizei. Während der Eine das Personal ablenkte, habe der Andere die Spendenbox gestohlen. Die war in dem Geschäft aufgestellt. Mit der Box flüchteten die Unbekannten anschließend in Richtung Mörikestraße, so die Zeugin weiter. Sie beschrieb die Täter als zwei etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer. Die mutmaßlichen Osteuropäer seien dunkel gekleidet gewesen und sprachen nur gebrochen deutsch. Die Göppinger Polizei (Hinweis-Telefon: 07161/632360) ermittelt jetzt und sucht die Diebe.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.polizei-beratung.de.

