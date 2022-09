LPI-G: Fahren unter Drogeneinfluss

Greiz (ots) - Am 16.09.2022 gegen 06:15 Uhr kam es in Greiz zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher missachtete an der Einmündung Friedhofstraße zur Siebenhitze den Vorfahrtsberechtigten PKW, so dass es zur Kollision kam. Infolge schleuderte einer der PKW in einen weiteren abgeparkten PKW und beschädigte diesen. Das unfallverursachende Fahrzeug rollte rückwärts, ...

mehr