Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmiererei in Erich-Mäder-Straße

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 14.09.2022 zum 15.09.2022 an ein Gebäude in der Erich-Mäder-Straße mit schwarzer Farbe und verursachte so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

