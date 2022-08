Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz der Landespolizeiinspektion Gera bei zwei Versammlungen in Gera

Gera (ots)

Gera: Aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen befand sich die Landespolizeiinspektion Gera ab Freitagmittag (26.08.2022, 13.00 Uhr), mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus Thüringen, im Stadtzentrum von Gera im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich an den Versammlungen, zwischen 13.00 Uhr und 22:00 Uhr, 372 Personen. Die beiden Versammlungen wurden polizeilich begleitet und abgesichert. Dabei demonstrierten in der Zeit von 13.00 bis 17.40 Uhr insgesamt 72 Personen anlässlich des "Wear it Purple Day" auf dem Vorplatz des Kultur- und Kongresszentrums. An die Standkundgebung schloss sich ein Aufzug durch das Stadtzentrum an. Ab 17.00 Uhr fand auf dem Parkplatz des Hofwiesenparkes eine Versammlung unter dem Motto: "Sommer- und Familienfest der Spaziergänger" statt, an der sich bis ca. 22:00 Uhr 300 Personen beteiligten. Den Abschluss dieser Versammlung bildete ab 20:40 Uhr ein Aufzug durch die Innenstadt Geras sowie ein angemeldetes Feuerwerk. In der Gesamtschau verliefen alle Versammlungen störungsfrei. Insbesondere während der Absicherung der Aufzüge, kam es punktuell kurzzeitig zu Verkehrssperrungen und entsprechenden Einschränkungen. Diese wurden, seitens der eingesetzten Polizeikräfte, auf ein unvermeidbares Minimum reduziert. (JMV)

