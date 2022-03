LPI-NDH: Feuerschale ohne Aufsicht

Nordhausen (ots) - Am Mittwochnachmittag befuhr ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Volvo die Straße Am Alten Tor. Aufgrund der roten Ampel an der Kreuzung Grimmelallee, Gerhard-Hauptmann-Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Die dahinterfahrende 49-jährige Frau in ihrem Mercedes kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Volvo auf. Der Volvofahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht ...

