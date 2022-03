Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Kennzeichen gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Vom Gelände eines Autohauses im Steingraben verschwand in der Nacht zu Donnerstag ein Opel Vivaro. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Allerdings stahlen der oder die Täter von einem anderen, abgestellten Auto die Kennzeichen, vermutlich um diese an den Opel anzubringen. Hierbei handelt es sich um die Kennzeichen EIC-OV44. Der entstandene Schaden wird auf ca. 28500 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

