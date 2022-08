Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ausgenutzte Hilfsbereitschaft

Gera (ots)

Ein Mann und eine Frau begaben sich am Freitag gegen 15 Uhr in ein Wohnhaus der Saalfelder Straße in Gera. Dort wandten sie sich scheinbar hilfesuchend an eine 83-jährige Mieterin und gaben vor, die Toilette aufsuchen zu müssen. Weiterhin baten sie um ein Glas Wasser. Als die gehbehinderte Rentnerin dem Pärchen die erwünschte Hilfe leistete, begaben sich diese in einem unbeobachteten Moment in die Wohnung. Dort stahlen sie Schmuck und entkamen unerkannt. Gegen Unbekannt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

