Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feldbrände durch Trockenheit

Meuselwitz/Lödla (ots)

Am Wochenende kam es jeweils in den Mittagsstunden zu Bränden, bei denen bereits abgeerntete Felder in Flammen aufgingen. Vermutlich begünstigt durch die anhaltende Hitze und damit verbundenen Trockenheit entzündeten sich die Felder am Freitag bei Pflichtendorf und am Samstag bei Unterlödla. In beiden Fällen konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr als auch durch den Einsatz von Agrarmaschinen ein weiters Ausbreiten der Feuer verhindert werden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Polizei geht zunächst von witterungsbedingter Selbstentzündung aus.

