Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Notrufe entpuppen sich als Racheaktion

Greiz/Rückersdorf (ots)

Am Samstag, den 07.08.2022 wurde über die Notrufnummer der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar mitgeteilt. Als sich Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf dem Weg zum Einsatzort befanden wurde über die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatzort zudem der Brand eines Nebengebäudes gemeldet. Als das Großaufgebot der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Rückersdorf eintrafen, konnten weder die körperliche Auseinandersetzung noch der Brand eines Nebengebäudes festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Anrufen um eine Racheaktion des Anrufers handelte. Dieser wurde in der Folge durch Beamte der Polizei aus Greiz aufgesucht. Ein Atemalkoholtest mit dem Anrufer ergab schließlich einen Alkoholwert von 3,8 Promille. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten und der Alkoholisierung wurde der Anrufer in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

