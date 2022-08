LPI-G: Lkw-Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis

Altenburg (ots) - Gerstenberg: Am 04.08.2022, gegen 08:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Ford die Luckaer Straße aus Gerstenberg kommend und hatte die Absicht nach links auf die B 7/ B 93 abzubiegen. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford Focus, der ihm aus Richtung Windischleube entgegenkam, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

