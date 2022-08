LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 16-Jähriger muss sich seit heute Nacht (04.08.2022) wegen einer Sachbeschädigung verantworten. Gegen 02:10 Uhr wurde er von Polizeibeamten in der Leipziger Straße kontrolliert. Hierbei wurde bekannt, dass er zuvor in der besagten Straße mit einem Edding mehrere Graffiti an Fassaden schmierte. Diese wurden folglich dokumentiert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. ...

