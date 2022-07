Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim OT Königstetten - Ergänzungsmeldung zum Brand in Lebensmittelmarkt

Rüsselsheim OT Königsstädten (ots)

Nachdem am Samstagabend (02.07.) im Lagerraum eines Lebensmittelmarktes im Rüsselsheim Ortsteil Königstädten ein Feuer ausgebrochen war (wir hatten berichtet), war ein Großaufgebot an Einsatzkräften bis nach Mitternacht mit der Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie inzwischen bekannt wurde, hatte sich eine Angestellte wegen Atemwegsreizung selbständig zur Untersuchung in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Bei dem Brand ist ein Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist weiterhin nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Kurz vor dem Brandausbruch soll sich im Außenbereich des Lagers eine Gruppe von Jugendlichen aufgehalten und geraucht haben. Ob die Gruppe etwas mit der Entstehung des Feuers zu tun gehabt haben könnte, kann derzeit nicht gesagt werden. Deshalb werden die Mitglieder der Gruppe oder Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell