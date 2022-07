Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehnisse in Weißendorf

Greiz (ots)

Weißendorf: Gleich zwei Mal rückten Feuerwehr und Polizei am gestrigen Tag (26.07.2022) in die Ortschaft Weißendorf aus, da von dort jeweils ein Brand gemeldet wurde. Gegen 15:00 Uhr brannten hier aus noch ungeklärter Ursache sowohl eine Wiesenfläche als auch Waldboden zwischen der Ortschaft Weißendorf und Zeulenroda. Am Abend kamen die Einsatzkräfte erneut nach Weißendorf. Gegen 23:00 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Hütte auf einem Gartengrundstück in der Ortsstraße. Die Hütte sowie das Inventar wurden komplett zerstört. Zum Glück befand sich niemand in der Gartenhütte. Im Rahmen des Einsatzes kam zudem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Beide Brände konnten glücklicherweise von den Kameraden der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Auch Personen kamen nicht zu schaden.

Warum es jeweils zum Brandausbruch kam und ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen hierzu übernommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell