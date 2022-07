LPI-G: Unfallbeteiligte flüchtete

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter beschmierten in der Vergangenheit den Elsterradweg zwischen Gera und Bad Köstritz mit weißer Farbe und verursachten so Sachschaden. Die Täter sprühten hier u.a. einen einzelnen Buchstaben in der Größe von 2x2 Metern auf den Weg, so dass die Kripo Gera nunmehr ermittelt. Festgestellt wurde die Schmiererei am gestrigen Tag (26.07.2022). Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 ...

mehr