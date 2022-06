Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - beide Fahrzeugführer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mazda und einem Opel kam es am Montagnachmittag in Eisenberg, Höhe einer Tankstelle. Der 81-jährige Mazda-Fahrer befuhr die Jenaer Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend. Eine 30-Jährige beabsichtigte mit ihrem Opel nach links auf die Jenaer Straße, in Richtung Autobahn, aufzufahren. Hierbei missachtete sie allerdings die Vorfahrt des Rentners und folglich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Sowohl der 81-Jährige, als auch die 30-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Pkws wurden jeweils durch einen Abschleppdienst an der Unfallstelle geborgen.

