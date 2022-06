LPI-J: Großflächiges Graffito

Jena (ots) - Eine Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug musste eine 25-Jährige am Montagabend feststellen. Die Frau parkte ihren Opel im Ginsterweg in Jena. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass Unbekannte die rechten Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde aber nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

